В Сыктывкаре Peugeot сбил женщину: она в больнице

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 29 августа, в Сыктывкаре Peugeot 308 сбил 48-летнюю женщину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 10.20. 38-летний мужчина ехал за рулем Peugeot по улице Карла Маркса в сторону Чкалова. Напротив дома №57 по улице Громова автомобиль сбил женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП пострадавшая получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом бедра и сочетанную травму. Женщину увезли в больнице.

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