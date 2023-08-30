В Печоре произошел пожар в жилом доме

Накануне в Печоре произошел пожар в многоквартирном жилом доме. На место экстренно направились пожарно-спасательные подразделения.

Как сообщили в ГУ МЧС по РК, возгорание произошло примерно в 23:43 в доме по улице Первомайской. Самостоятельно из помещения эвакуировался один человек.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас дознаватели Госпожнадзора устанавливают причины пожара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте из горящего здания автомастерской эвакуировались 15 человек (подробнее)