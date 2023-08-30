Вуктыл остается самым неподготовленным к отопительному периоду в Коми

Министр ЖКХ Коми Андрей Чибисов рассказал, что Вуктыл остается самым неподготовленным к отопительному сезону в республике.

В ходе заседания в правительстве Коми Андрей Чибисов сообщил, что на центральной котельной Вуктыла до сих пор не запущен котел, а также добавил, что его готовность к отопительному сезону на данный момент составляет 64%.

«Готовность муниципалитета к отопительному сезону составляет всего 64%. Из пяти котельных на сегодня подготовлена только одна. Также мы видим низкую подготовку и замену ветхих теплосетей, от плана выполнено всего 18%», - отметил министр ЖКХ Коми.

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