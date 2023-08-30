Двое сыктывкарцев нашли ружья и сдали в Росгвардию

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Коми

Двое жителей Сыктывкара нашли ружья и сдали в Росгвардию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, сыктывкарец 1983 года рождения находился на своем участке в Краснозатонском. Он убирал вещи в хозпостройке и заметил под потолком сверток с гражданским огнестрельным оружием в разобранном виде. Оно было покрыто ржавчиной.

Кроме того, мужчина 1988 года рождения поехал в лес за грибами в лес напротив первых Максаковских дач. Он заметил лежащий на земле сверток. Внутри находилось разобранное ржавое огнестрельное оружие. Оба жителя Коми сдали оружие в Росгвардию. Каждый из них получит компенсацию в размере 8 тысяч рублей.

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