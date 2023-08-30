В Эжве погиб сотрудник охранной фирмы

Трудовая инспекция Республики Коми приступила к расследованию несчастного случая, в результате которого погиб охранник частной охранной фирмы.

Трагедия произошла в Эжвинском районе Сыктывкара. 28 августа в трудовую инспекцию поступило сообщение о смертельном несчастном случае на производстве. Сотрудник частной охранной организации скончался 26 августа.

В настоящее время проводится расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вуктыл остается самым неподготовленным к отопительному периоду в Коми (подробнее)