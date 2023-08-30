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НовостиОбщество30 августа 2023 10:50

Ольга Бригида заняла должность замруководителя администрации Сыктывкара

Ольга Бригида заняла новую должность 24 августа
Источник:kp.ru
Ольга Бригида заняла должность замруководителя администрации Сыктывкара

Ольга Бригида заняла должность замруководителя администрации Сыктывкара

Должность замруководителя администрации Сыктывкара заняла Ольга Бригида. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Ольга Бригида заняла новую должность 24 августа 2023 года.

Также Ольга Бригида занимает должность начальника управления образования Сыктывкара. В ее обязанности входит курирование вопросов образования, дошкольного образования, опеки и попечительства.

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