Ольга Бригида заняла должность замруководителя администрации Сыктывкара
Должность замруководителя администрации Сыктывкара заняла Ольга Бригида. Об этом сообщили в столичной мэрии.
Ольга Бригида заняла новую должность 24 августа 2023 года.
Также Ольга Бригида занимает должность начальника управления образования Сыктывкара. В ее обязанности входит курирование вопросов образования, дошкольного образования, опеки и попечительства.
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