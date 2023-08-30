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НовостиПроисшествия30 августа 2023 9:06

Ехал задним ходом: в Печоре УАЗ сбил 66-летнего мужчину

В Коми пенсионер на УАЗе сбил 66-летнего мужчину
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 29 августа, в Печоре УАЗ задним ходом сбил 66-летнего мужчину. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около 9.20 на Печорском проспекте. 70-летний мужчина задним ходом ехал за рулем УАЗа по двору дома №16. Автомобиль сбил пешехода, который находился справа. В результате ДТП пострадавший получил повреждение левой стопы и ссадину левой кисти. Госпитализация мужчине не потребовалась.

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