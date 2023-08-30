95% многоквартирных домов в Коми прошли гидравлические испытания

Руководитель Службы стройжилтехнадзора Ольга Микушева рассказала, что в Коми прошли опрессовку и промывку систем отопления около 95% многоквартирных домов.

К отопительному сезону в республике необходимо подготовить 10 205 домов. На данный момент специалисты надзорных организаций уже обследовали порядка семи тысяч многоквартирных домов и выявили нарушения, по каждому из которых приняты меры для устранения.

«Весь жилой фонд республики к 15 сентября должен получить паспорта готовности к зиме. Ответственность за подготовку каждого дома несут лица, отвечающие за управление домами. Сегодня комиссия, в которую входят представители органов власти и Стройжилтехнадзора, приступили к оценке готовности всех муниципалитетов республики», - отметила О.Микушева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ольга Бригида заняла должность замруководителя администрации Сыктывкара (подробнее)