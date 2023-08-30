В Печоре будут судить приезжего из Казахстана, который пытался продать 185 грамм наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Печоре 29-летнего жителя Казахстана обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном организованной группой в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В январе молодой человек решил подзаработать. Для этого житель Казахстана вступил в состав организованной группы, занимавшейся распространением наркотиков. Сначала злоумышленник прибыл в Волгоградскую область. Однако он узнал, что в Коми закладчикам платят больше, и поэтому поехал в Сыктывкар.

Там приезжий вытащил из тайника 185 грамм наркотиков. Далее житель Казахстана сел в поезд и поехал в Печору. Там злоумышленника задержали полицейские. Молодой человек признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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