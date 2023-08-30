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НовостиОбщество30 августа 2023 11:50

На Коми надвигаются сильные заморозки

Температура воздуха в Коми опустится до -2 градусов
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой

Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Коми ожидаются заморозки. Об ухудшении погоды сообщает МЧС республики со ссылкой на синоптиков.

По информации ведомства, в ночные и утренние часы при облачных прояснениях температура воздуха будет понижаться до -2°. Особенно опасная ситуация складывается в Ижемском, Ухтинском, Сосногорском, Корткеросском, Койгородском, Усть-Куломском районах.

В МЧС напомнили, что защитить растения от заморозков поможет их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой.

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