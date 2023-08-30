В Сыктывкаре спасли 29 человек, тонувших в воде

В Сыктывкаре в два раза увеличилось количество спасенных на воде людей

Стало известно, сколько в 2023 году было спасено человек на воде в Сыктывкаре. Как рассказал начальник управления ГО ЧС Сыктывкара Олег Атаманюк во время общегородской планерки, спасатели предотвратили гибель 29 горожан. Это вдвое больше, чем было годом ранее (16 человек в 2022).

Гибелью сыктывкарцев закончились три случая отдыха на воде. Только в этом месяце стихия унесла жизнь одного человека, еще двое пострадали.

- Мы отработали достаточно неплохо. Снизить количество погибших и пострадавших на водоемах позволила хорошая и слаженная работа всех структур, - заключил Атаманюк.

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