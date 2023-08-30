В Коми запретят продажу алкоголя в магазинах

Речь идет розничной продаже спиртного, а исключение составляют заведения общественного питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Коми 1 сентября будет действовать запрет на продажу спиртного. Об этом напомнили в региональном минсельхозе.

В ведомстве уточнили, что ограничения вводятся из-за празднования в ближайшую пятницу Дня Знаний. В этот день алкоголь можно будет купить лишь в кафе, ресторанах и барах: в розницу спиртное продавать не будут, говорится в законе.

В случае нарушения должностному лицу грозит штраф размером от 20 до 40 тысяч рублей, а для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией товара или без нее.

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