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НовостиОбщество31 августа 2023 4:45

В первых числах сентября в Коми начнется сезон охоты

Владимир Уйба сообщил о начале охотничьего сезона
Источник:kp.ru
В Коми начинается сезон охоты

В Коми начинается сезон охоты

Глава Коми Владимир Уйба рассказал в своем видеообращении, что в республике открывается сезон охоты. По его словам, это произойдет в первых числах сентября.

Руководитель региона отметил, что охота открывается, как на квотируемые виды животных – выдра, рысь, медведь, соболь, лось. Также можно будет поохотиться на неквортируемые виды – лисица, белка, заяц-беляк, горностай, ондатра, куница, росомаха.

Уйба напомнил, что на квотируемые виды нужно успеть подать заявление за 14 дней до начала срока охоты.

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