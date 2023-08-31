В первых числах сентября в Коми начнется сезон охоты

В Коми начинается сезон охоты

Глава Коми Владимир Уйба рассказал в своем видеообращении, что в республике открывается сезон охоты. По его словам, это произойдет в первых числах сентября.

Руководитель региона отметил, что охота открывается, как на квотируемые виды животных – выдра, рысь, медведь, соболь, лось. Также можно будет поохотиться на неквортируемые виды – лисица, белка, заяц-беляк, горностай, ондатра, куница, росомаха.

Уйба напомнил, что на квотируемые виды нужно успеть подать заявление за 14 дней до начала срока охоты.

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