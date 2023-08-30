В Коми появятся зарядные станции для электромобилей в 2024 году

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2024 году в Коми планируют построить зарядные станции для электромобилей. Об этом говорится в Плане мероприятий по оснащению зарядными колонками (станциями) для транспортных средств с электродвигателями, утвержденном республиканским правительством.

Документ разработали для того, чтобы обеспечить устойчивое снижение негативного воздействия автомобилей на окружающую среду. Еще одна задача - оптимизация топливно-энергетического баланса Коми. В плане также отмечается, что до 2025 года в Коми установят до четырех заправок для электромобилей. Половина из них появится в 2024 году.

В настоящее время в регионе насчитывается 140 электромобилей. Ожидается, что в 2024 году их будет 155, а в 2025-м – 180. На установку электрозаправок планируют потратить 15,594 млн рублей.

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