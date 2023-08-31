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НовостиОбщество31 августа 2023 5:15

Выпускники девятых классов в Коми могут поступить до 25 ноября

Министерство образования Коми объявило о продлении срока приема документов в колледжи
Источник:kp.ru
Срок приема документов в колледжи Коми продлили до 25 ноября

Срок приема документов в колледжи Коми продлили до 25 ноября

Министерство образования и науки Коми сообщило, что выпускники девятых классов все еще могут поступить на бюджет. По предоставленным данным, окончательно прием документов закончится 25 ноября.

В ведомстве сообщили, что основной прием документов закончился 15 августа, до 25 ноября продлится дополнительный набор.

Всего на обучение по программам среднего профессионального образования выделят 5 090 бюджетных мест. Пока что, передали в министерстве, все они не заняты.

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