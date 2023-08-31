Житель Коми задолжал своему сыну алименты в размере более 100 тысяч рублей

Мужчина получил наказание в виде исправительных работ за невыплату алиментов

Житель Ухты получил наказание в виде исправительных работ за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, дело рассмотрено в отношении 51-летнего мужчины, который не платил алименты несовершеннолетнему сыну, даже несмотря на то, что его привлекали ранее к административной ответственности за это. Общая сумма долга составила более 100 тысяч рублей.

Подсудимый признал свою вину и перечислил ребенку 63 тысячи рублей. Судья, приняв это во внимание, назначил ему наказанеи в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты.

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