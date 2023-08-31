Житель Коми потратил свои деньги и решил продать автомобиль знакомого

В Коми мужчина решил продать чужой автомобиль

В Вуктыле 22-летний местный житель получил обвинительный приговор за то, что растратил чужой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, фигурант уголовного дела получил от своего знакомого Volkswagen Passat, а после продал его третьему лицу. Свою вину мужчина признал полностью.

Суд вынес решение, что подсудимый виновен в хищении чужого имущества, вверенного виновному с причинением ущерба, назначив ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

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