В жуткой аварии на трассе Ухта - Сыктывкар погиб 38-летний мужчина

На трассе Сыктывкар - Ухта погиб пассажир и получила серьезные травмы водитель Mitsubishi Space Star

Вчера вечером, 30 августа, в Княжпогостском районе Коми произошло смертельное ДТП. На место направились экстренные службы.

Трагедия произошла на 115 километре автодороги «Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар». В результате столкновения двух автомобилей погиб человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РК.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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