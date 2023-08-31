В Сыктывкаре на территории будущей застройки снесут деревянный дом

Квартал будет застраиваться в границах улиц Кирпичной - Катаева - Октябрьского проспекта - Оплеснина Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории будущей застройки в Сыктывкаре снесут деревянный дом №28 по улице Оплеснина 1959 года постройки.

Мэр столицы Коми Владимир Голдин подписал постановление о согласовании сноса. УЖКХ администрации Сыктывкара поручили организовать работу по прекращению подачи ресурсов и отключению жилого дома.

Квартал будет застраиваться в границах улиц Кирпичной - Катаева - Октябрьского проспекта - Оплеснина. Его площадь составляет 54 292 кв.м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На любой вкус и цвет»: во сколько обойдется букет учителю на 1 сентября в Сыктывкаре (подробности)