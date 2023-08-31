В Сыктывкаре «Лада» врезалась в дерево: пострадали две девушки

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 30 августа, в Сыктывкаре «Лада Гранта» врезалась в дерево, в результате чего пострадали две девушки. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла около часа ночи. 24-летняя девушка ехала за рулем «Лады» по улице Карла Маркса в сторону Чернова. Напротив дома №225 водитель не справилась с управлением. Легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадали два человека. Управлявшая легковушкой девушка получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины кисти и гематому лба. У 22-летней пассажирки диагностировали ушибы и черепно-мозговую травму. Кроме того, под вопросом сотрясение мозга. Госпитализация никому из девушек не потребовалась. Пристегнута была только пассажирка.

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