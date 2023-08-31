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НовостиПроисшествия31 августа 2023 8:49

Житель Емвы изрезал оппонента во время конфликта

В Коми во время конфликта мужчина ударил ножом оппонента
Анастасия ФАИЗОВА
Жителю Емвы назначили 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% дохода за нападение на мужчину с ножом

Жителю Емвы назначили 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% дохода за нападение на мужчину с ножом

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителю Емвы назначили 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% дохода за нападение на мужчину с ножом. Детали случившегося рассказали в пресс-службе судов Коми.

В мае текущего года в кафе отдыхала компания девушек и молодых людей. Во время застолья между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подсудимый схватил нож и ударил им оппонента четыре раза. До больницы пострадавший добрался самостоятельно.

Мужчине был причинен легкий вред здоровью. Свою вину нападавший признал.

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