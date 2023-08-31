Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 9:19

Может находиться в Коми: во Владимирской области ищут 16-летнего подростка

Волонтеры Коми сообщили о поисках 16-летнего подростка из Владимирской области
Анастасия ФАИЗОВА
Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о поисках 16-летнего Никиты Никешина

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о поисках 16-летнего Никиты Никешина

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о поисках 16-летнего Никиты Никешина, который пропал без вести 11 августа во Владимирской области. Подросток может находиться в Коми.

Приметы: нормальное телосложение, рост 178 см, голубые глаза, русые волосы. В день исчезновения на нем были джинсы черного цвета, серая кофта и черные кеды.

Номера телефонов для связи: 8 (969) 059 51 95, 8 (800) 700 54 52.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Минусы очевидны»: Виктория Лопырева и бывший первый зампред Коми Игорь Булатов проводили 4-летнего сына в школу (подробности)