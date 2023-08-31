Может находиться в Коми: во Владимирской области ищут 16-летнего подростка

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о поисках 16-летнего Никиты Никешина

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о поисках 16-летнего Никиты Никешина, который пропал без вести 11 августа во Владимирской области. Подросток может находиться в Коми.

Приметы: нормальное телосложение, рост 178 см, голубые глаза, русые волосы. В день исчезновения на нем были джинсы черного цвета, серая кофта и черные кеды.

Номера телефонов для связи: 8 (969) 059 51 95, 8 (800) 700 54 52.

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