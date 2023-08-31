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НовостиПроисшествия31 августа 2023 9:49

В Ухте мать двоих детей попалась пьяной за рулем

В Коми суд вынес приговор матери двоих детей за пьяное вождение
Анастасия ФАИЗОВА
Ранее мать двоих детей привлекалась к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения

Ранее мать двоих детей привлекалась к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За пьяное вождение суд приговорил мать двоих детей из Ухты к 200 часам обязательных работ, а также лишил водительского удостоверения на 2 года 10 месяцев и конфисковал автомобиль Volkswagen Passat. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

23 июля текущего года 38-летнюю женщину остановили сотрудники ГИБДД на автодороге Сыктывкар-Ухта в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мать двоих детей привлекалась к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. В марте прошлого года она была лишена прав и оштрафована.

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