В Коми выпустили на свободу бывшего ректора УГТУ

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Бывший ректор УГТУ Николай Цхадая, осужденный за взятку и злоупотребление полномочиями, вышел на свободу. Соответствующее решение принял Сыктывкарский городской суд.

Это постановление вступило в силу 23 августа. Его никто не обжаловал. Поэтому Цхадая в тот же день вышел на свободу.

Как сообщалось ранее, осужденный отбывал наказание в ИК-25. Адвокат подал ходатайство об условно-досрочном освобождении и полном освобождении экс-ректора от отбывания основного и дополнительного наказаний. Суд удовлетворил его частично. Отмечалось, что Цхадая освобожден от отбывания основного наказания условно-досрочно на неотбытый срок 11 месяцев 30 дней.

Напомним, по версии следствия Цхадая злоупотребил полномочиями и нанес крупный имущественный ущерб университету в 58,6 млн рублей, а также через посредника получил взятку в размере 8,5 млн рублей. Экс-ректора приговорили к девяти годам колонии строго режима. Также Цхадая обязан выплатить штраф в размере 25,5 млн рублей.