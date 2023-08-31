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НовостиПроисшествия31 августа 2023 10:20

В Сыктывкаре из горящего дома эвакуировались семь человек

В Сыктывкаре из-за неисправности электрооборудования произошел пожар
Анастасия ФАИЗОВА
Накануне в Сыктывкаре в жилом доме произошел пожар

Накануне в Сыктывкаре в жилом доме произошел пожар

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Коми накануне в жилом доме произошел пожар. На место ЧП незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Огонь вспыхнул в квартире дома в местечке Дырнос. Самостоятельно эвакуировались семь человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

По одной из версий, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования. Детали случившегося выясняются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

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