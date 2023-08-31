В суде Сыктывкара семья погибшей в ДТП женщины отсудили у Шеремет 5,4 млн рублей

Ирина Шеремет должна выплатить по 1,2 миллиона рублей сестре и супругу погибшей

Родственники погибшей в резонансном ДТП в Сыктывкаре женщины отсудили у виновницы аварии Ирины Шеремет 5,4 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе городского суда.

По словам близких, гибель молодой матери стала для них сильнейшим ударом, которое причиняет горе и боль до сих пор. Каждый из истцов запросил по пять млн рублей, однако требования были удовлетворены лишь частично.

Как сообщает БНК со ссылкой на Сыктывкарский горсуд, Ирина Шеремет должна выплатить по 1,2 миллиона рублей сестре и супругу погибшей. Также ее обязали выплатить 1,7 миллиона рублей в пользу дочери и 1,3 миллиона рублей в пользу сына.

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