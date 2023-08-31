В Коми пьяный мужчина ранил ножом сестру и угрожал ей убийством Фото: Нина СОКОЛОВА

В Прилузском районе местного жителя признали виновным в нападении с ножом на сестру, угрозе убийством, а также грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел в июле. Пьяный житель Объячево и его сестра были в гостях. В какой-то момент между ними возник конфликт. Злоумышленник ранил сестру ножом в левое плечо. Далее мужчина заявил, что убьет ее, и скрылся. После этого житель Прилузья зашел в магазин и похитил оттуда бутылку водки.

Суд приговорил злоумышленника к 2 годам 6 месяцам принудительных работ.

– Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

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