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НовостиОбщество31 августа 2023 11:50

В Коми жители сел остались без автобусного сообщения до 11 сентября

Найдено временное решение
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жители усть-куломских сел остались без автобусного сообщения

Жители усть-куломских сел остались без автобусного сообщения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Усть-Куломском районе Коми жители сел остались без автобусного сообщения из-за прекращения деятельности перевозчика. Об этом рассказал руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан. Так, с завтрашнего дня временно прекращается движение рейсового автобуса по маршруту Нижний Воч — Зимстан — Усть-Кулом.

Для того, чтобы сохранить маршрут, власти обратились к местным перевозчикам, однако начать ездить рейсовый автобус начнет лишь с 11 сентября.

— Одновременно с этим достигнута договоренность с одним из жителей о сотрудничестве на постоянной основе, начиная с ноября-декабря 2023 года. Приношу извинения за временные неудобства, — пишет Сергей Рубан.

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