В Коми женщины меньше довольны своей зарплатой, чем мужчины

Комистат выяснил, как отличаются условия труда мужчин и женщин в республике

Стало известно, сколько работающих женщин и мужчин Коми довольны своей зарплатой. Как рассказали в Комистате, 47% сотрудников предприятий заявили, что их устраивает их доход, а вот работницы такой ответ давали реже: лишь 35% опрошенных женщин довольный зарплатой.

Известно, что на опасных работах больше заняты мужчины. Так же условия труда у жителей Коми хуже, чем у жительниц республики.

- 60% мужчин испытывали на работе воздействие вредных производственных факторов, таких как повышенный уровень шума, ультразвука, вибрации, излучения, запыленности или загазованности воздуха, едкий запах. Среди женщин доля таких работниц была в два раза ниже, - говорится в исследовании Комистата.

А вот нервное напряжение испытают практически одинаково как мужчины, так и женщины: 73% против 67%.

Мужчины чаще заняты на тяжелых и опасных работах. Физически тяжелую работу выполнял каждый третий работник и каждая десятая работница

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