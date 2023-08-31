Гострудинспекция Коми выявила нарушения в расследовании несчастного случая

Инспекторы в ходе анализа и мониторинга несчастных случаев выявили нарушения в проведенном расследовании легкого несчастного случая

В Коми республиканская гострудинспекция выявила нарушения в ходе расследования несчастного случая, произошедшего с работником ЭМУП «Жилкомхоз». Мужчина получил легкую травму во время трудовой смены.

Известно, что организация осуществляет управление многоквартирными домами, содержание и ремонт уличного освещения, отвечает за обеспечение многоквартирных домов холодным водоснабжением.

Проверка показала, что на предприятия есть нарушения. Инспекторы привлекли руководство к административному наказанию.

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