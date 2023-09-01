В Коми отобрали три села для пилотного проекта развития

Три села в Коми отобрали в качестве пилотных для развития

Министерство сельского хозяйства и потребительского района Коми сообщило, что в республика в качестве пилотных отобрали три муниципалитета для долгосрочного социально-жкономического развития. Речт идет о сулах Усть-Кулом, Корткерос и Объячево.

Начать реализацию проектов планируется с 2025 года. По словам министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Ильдара Андарьянова, инициатива поможет решить вопросы улучшения качества жизни на селе.

В 2022 году Минсельхоз России начал формировать опорные населенные пункты для долгосрочных планов развития. Проект рассчитан до 2030 года.

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