За неоднократное пьяное вождение житель Коми получил принудительные работы

У жителя Коми конфисковали автомобиль за пьяное вождение

В Ежве 22-летнему местному жителю присудили принудительные работы и конфискацию автомобиля за управление в пьяном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

По предоставленным данным, в мае 2023 года фигурант уголовного дела управлял автомобилем в пьяном состоянии, несмотря на то, что ранее уже получал за это административное наказание.

Свою вину мужчина признал, указав, что расскаялся. Судья назначил ему год принудительных работ с лишением права управлять автомобилем. Также суд принял решение конфисковать машину.

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