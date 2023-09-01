В Сыктывкаре автобус № 54 перейдет на осенне-зимнее расписание с 1 сентября

Автобус № 54 в Сыктывкаре перейдет на осенне-зимнее расписание с 1 сентября

В Сыктывкаре с 1 сентября на осенне-зимнее расписание перейдет автобус № 54, который курсирует от железнодорожного вокзала до улицы Славы и обратно.

Первый рейс от вокзала в будние дни будет отходить в 5:14, последний - в 22:13. От улицы Славы первое отправление запланировано в 5:44, последнее - в 22:54. Интервал движения составит около 15 минут.

В выходные автобус начнет отходить в 5:16 от вокзала, на 22:06 запланирован последний рейс. От улицы Славы первый рейс будет отходить в 5:54, последний - 22:47. Интервал движения составит 20 минут

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