Житель Ухты получил пять месяцев колонии за кражу сотового телефона

Житель Коми оказался в розыске за украденный телефон

В Ижемском районном суде вынесли приговор 38-летнему мужчине, который похитил чужой мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

Установлено, что преступление произошло в ноябре 2022 года, когда фигурант уголовного дела распивал алкоголь у своего знакомого. В конце он решил похитить телефон собутыльника. Для этого он подождал, пока его товарищ сильно опьянеет. Материальный ущерб оценивается в размере 6,8 тыс. руб.

Суд назначил ему наказание в виде пяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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