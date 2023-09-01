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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 6:15

Житель Ухты получил пять месяцев колонии за кражу сотового телефона

Укравшего мобильный мужчину из Коми объявляли в федеральный розыск
Источник:kp.ru
Житель Коми оказался в розыске за украденный телефон

Житель Коми оказался в розыске за украденный телефон

В Ижемском районном суде вынесли приговор 38-летнему мужчине, который похитил чужой мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

Установлено, что преступление произошло в ноябре 2022 года, когда фигурант уголовного дела распивал алкоголь у своего знакомого. В конце он решил похитить телефон собутыльника. Для этого он подождал, пока его товарищ сильно опьянеет. Материальный ущерб оценивается в размере 6,8 тыс. руб.

Суд назначил ему наказание в виде пяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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