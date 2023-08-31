В Прилузье мужчина получил полтора года условно за незаконную рубку деревьев

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В Прилузском районе 47-летнего местного жителя признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуре Коми.

Весной житель поселка Велдорья нарушил договор на рубку дров, который он заключил с местным лесничеством. Мужчина вырубил деловую древесину, которая используется для производственных нужд. Сумма ущерба составила 170 тысяч рублей.

Житель Коми объяснил, зачем совершил преступление.

– Эти деревья мешали ему рубить деревья на выделенной делянке, – говорится в сообщении.

Мужчина полностью возместил ущерб. Суд назначил ему полтора года лишения свободы условно.

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