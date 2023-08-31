Ухтинец сбил на своем авто полицейского: водителя посадили на полтора года

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Ухте 27-летнего местного жителя признали виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел 6 февраля 2022 года. Ухтинец приехал своей машине на участок лесной дороги, примыкающий к трассе Сыктывкар – Нарьян-Мар. Молодой человек пробыл в лесу около 40 минут, а затем вернулся к автомобилю.

Неподалеку находились полицейские, которые получили информацию о возможной передаче наркотика на данном участке. Правоохранители решили остановить машину ухтинца. Силовики пошли навстречу, раскрыв свои удостоверения и подсвечивая их фонариками.

Водитель понял, что перед ним находятся полицейские. Он резко нажал на газ и направил авто в сторону одного из правоохранителей.

– Сотрудник успел отскочить, однако водитель сумел наехать на его коллегу, причинив тому тяжкие телесные повреждения, – отметили в прокуратуре.

Ухтинец частично признал свою вину. Молодой человек заявил, что не видел удостоверений. Суд приговорил жителя Коми к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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