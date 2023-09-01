В Сыктывкаре 18-летний байкер попал в больницу после ДТП

Накануне в Сыктывкаре столкнулись мотоцикл Suzuki и автомобиль Nissan. ДТП произошло 30 августа около дома №21 по улице Морозова.

В ГИБДД по РК сообщили, что за виновником аварии оказался 74-летний водитель автомобиля. При повороте налево он не уступил дорогу встречному мотоциклу.

В результате ДТП пострадал 18-летний байкер. Он получил ушиб таза, тупую травму живота и перелом левого предплечья. Его госпитализировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре «Лада» врезалась в дерево: пострадали две девушки (подробнее)