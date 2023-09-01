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НовостиОбщество1 сентября 2023 7:19

В Сыктывкаре очистили от мусора берег реки Сысолы

В пресс-службе Минприроды РК сообщили, что протяженность береговой линии составила 2,5 километра
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре очистили от мусора берег реки Сысолы

В Сыктывкаре очистили от мусора берег реки Сысолы

Сотрудники Министерства природы Коми, Центра по ООПТ и «Банка России» убрали от мусора береговую линию реки Сысолы в микрорайоне Заречье в Сыктывкаре. В пресс-службе минприроды РК сообщили, что ее протяженность составила 2,5 километра.

Участники акции нашли множество жестяных банок, стеклянных бутылок, одноразовую посуду и прочую упаковку. Некоторые прятали мусор в кустах.

За два часа работы была ликвидирована свалка автомобильных покрышек, очищено более 2,5 км береговой линии, собрано 180 кг вторсырья.

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