В Сыктывкаре нашли ломбард, замаскированный под комиссионный магазин

В столице Коми ломбард маскировался под комиссионный магазин. По данному факту прокуратура провела проверку.

В пресс-службе ведомства рассказали, что факт осуществления предпринимателем деятельности ломбарда подтвердился. Ломбард был завуалирован под комиссионный магазин.

Прокуратура завела на бизнесмена административное дело. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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