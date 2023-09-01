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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 7:49

В Сыктывкаре нашли ломбард, замаскированный под комиссионный магазин

В Сыктывкаре ломбард замаскировался под комиссионный магазин
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре нашли ломбард, замаскированный под комиссионный магазин

В Сыктывкаре нашли ломбард, замаскированный под комиссионный магазин

В столице Коми ломбард маскировался под комиссионный магазин. По данному факту прокуратура провела проверку.

В пресс-службе ведомства рассказали, что факт осуществления предпринимателем деятельности ломбарда подтвердился. Ломбард был завуалирован под комиссионный магазин.

Прокуратура завела на бизнесмена административное дело. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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