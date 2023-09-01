Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2023 9:19

6 из 10 жителей Сыктывкара выступили за запрет сервисов аренды электросамокатов

По мнению 60% опрошенных сыктывкарцев, необходимо запретить сервисы аренды электросамокатов
Источник:kp.ru
6 из 10 жителей Сыктывкара выступили за запрет сервисов аренды электросамокатов Фото: администрация Сыктывкара.

6 из 10 жителей Сыктывкара выступили за запрет сервисов аренды электросамокатов Фото: администрация Сыктывкара.

Эксперты сервиса SuperJob провели опрос и узнали у жителей Сыктывкара, следует ли запретить сервисы аренды электросамокатов.

В опросе принимали участие экономически активные жители столицы Коми.

60% опрошенных жителей Сыктывкара считают, что необходимо запретить сервисы аренды электросамокатов, однако 22% выступили против запрета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре нашли ломбард, замаскированный под комиссионный магазин (подробнее)