6 из 10 жителей Сыктывкара выступили за запрет сервисов аренды электросамокатов Фото: администрация Сыктывкара.
Эксперты сервиса SuperJob провели опрос и узнали у жителей Сыктывкара, следует ли запретить сервисы аренды электросамокатов.
В опросе принимали участие экономически активные жители столицы Коми.
60% опрошенных жителей Сыктывкара считают, что необходимо запретить сервисы аренды электросамокатов, однако 22% выступили против запрета.
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