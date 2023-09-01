6 из 10 жителей Сыктывкара выступили за запрет сервисов аренды электросамокатов Фото: администрация Сыктывкара.

Эксперты сервиса SuperJob провели опрос и узнали у жителей Сыктывкара, следует ли запретить сервисы аренды электросамокатов.

В опросе принимали участие экономически активные жители столицы Коми.

60% опрошенных жителей Сыктывкара считают, что необходимо запретить сервисы аренды электросамокатов, однако 22% выступили против запрета.

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