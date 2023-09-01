Осужденным в Коми пытались передать телефоны

Во вторник, 29 августа, в Сосногорске в помещении приема передач, посылок и бандеролей СИЗО-2 обнаружили в посылке телефон с зарядным устройством и сим-картой. В пресс-службе УФСИН по РК рассказали, что все это было спрятано в рукаве куртки.

То же самое произошло в среду, 30 августа, в воркутинском СИЗО-3. Во время осмотра посылки сотрудники ФСИН обнаружили сотовый телефон с сим-картой и зарядным устройством. Гаджет был спрятан среди продуктов питания и других вещей.

Средства связи были отправлены содержащимся в СИЗО лицам из Вуктыла и Александрова.

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