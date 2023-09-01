Следователи выясняют причины взрыва в Выльгорте, в результате которого пострадала женщина

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Следственный комитет проводит по факту взрыва газа в пятиэтажке в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в пятницу, 1 сентября. В результате пострадала пожилая женщина. Ее увезли в больницу с ожогами. Кроме того, 60 жильцов эвакуировали. Был создан оперативный штаб для решения вопросов по устранению последствий взрыва. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы, которые осматривают дом на разрушение конструкции дома.

В СК сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Сотрудники ведомства выясняют причины и обстоятельства инцидента.

– По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение, – говорится в сообщении.

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