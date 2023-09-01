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В Коми ввели новую меру поддержки для многодетных семей, за которой можно обратиться уже с 1 сентября 2023 года. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

На поддержку могут рассчитывать семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 23 лет. Им положена компенсация стоимости платного обучения. Речь идет о детях, которые учатся очно в средне-специальных и средне-профессиональных образовательных учреждениях Коми. Глава республики пояснил, что компенсируется половина стоимости обучения, но не более 25 тысяч рублей за каждый учебный год, начиная с предстоящего.

За компенсацией может обратиться сам обучающийся или один из его родителей, то есть лицо, с которым заключен договор об оказании платных образовательных услуг.

Сделать это нужно в течение учебного года или одного месяца после окончания учебного года. То есть, для назначения компенсации за 2023-2024 учебный год житель республики может обратиться в Центр социальной защиты населения по месту жительства не ранее 1 сентября 2023 года и не позднее 31 июля 2024 года.

Состав семьи определяется с учётом не достигших 23 лет родных детей, пасынков и падчериц, а также несовершеннолетних приёмных детей и детей, находящихся под опекой и попечительством.

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