В Сыктывкаре при столкновении мотоцикла с иномаркой пострадал байкер

Вчера утром, 31 августа, в Сыктывкаре столкнулись автомобиль Datsun On-Do и мотоцикл. В ГИБДД по РК рассказали, что ДТП произошло на улице Карла Маркса.

При повороте на улицу Юхнина водитель иномарки не уступила дорогу мотоциклисту. В результате ДТП 33-летний байкер получил ушиб грудной клетки, сотрясение мозга и ЧМТ.

Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

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