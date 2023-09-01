Молодежь Коми увезут в тайгу на вездеходе

Молодежь Коми увезут на в тайгу вездеходе

Молодежь Коми бесплатно может посетить тайгу на вездеходе. С 15 по 17 сентября запланирован выезд в Нацпарк «Койгородский».

В Комитете по молодежной политике РК сообщили, что посетить тайгу могут желающие от 18 до 35 лет. Необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь России», где состоится конкурсный отбор.

«Все расходы по проживанию и питанию мы берем на себя. Участники проекта будут жить в комфортных условиях в гостевых домах, предусмотрены трехразовое питание и необходимое снаряжение» — отметила председатель Комитета по молодежной политике Светлана Суворкина.

Для участников тура будет представлена возможность попробовать себя в качестве экологического волонтера.

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