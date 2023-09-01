В Коми похоронили погибшего на СВО Романа Попова из Ухты

В Ухте простились с погибшим на СВО Романом Поповым

В Ухте похоронили погибшего время СВО Романа Попова. Об этом рассказал мэр города Магомед Османов. Прощальная церемония прошла 31 августа.

Известно, что Попов родом из Ухты, работал газоэлектросварщиком. В зоне спецоперации служил в должности стрелка-помощника гранатомётчика десантно-штурмового отделения.

Мэр города принес свои соболезнования семье и выразил слова поддержки близким.

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