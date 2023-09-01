В доме в Выльгорте, где женщина пострадала от взрыв газа, ввели режим ЧС

Фото: пресс-служба администрации Сыктывдинского района

В пятиэтажном доме в Выльгорте, где произошел взрыв газа, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава администрации Сыктывдинского района Любовь Доронина.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в пятницу, 1 сентября. В результате пострадала пожилая женщина. Ее увезли в больницу с ожогами. Кроме того, 60 жильцов эвакуировали. Был создан оперативный штаб для решения вопросов по устранению последствий взрыва. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы, которые осматривают дом на разрушение конструкции дома. В СК сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

Доронина отметила, что администрация Сыктывдинского района оказывает необходимую помощь пострадавшим. Местные власти взаимодействуют с правительством Коми по вопросу восстановления пятиэтажки. Из резервного фонда выделят по 10 тысяч рублей на первое время для людей, чьи квартиры пострадали.

– По каждому жильцу администрацией района составляется перечень потребностей для оказания адресной помощи, – подчеркнула Доронина.

Глава администрации также добавила, что для пострадавших организовали пункт питания и сбора заявлений на оказание материальной помощи. Он расположен в цокольном этаже жилого дома 100А по улице Домны Каликовой. Кроме того, по телефону 8 (82130) 7-10-42 круглосуточно работает «горячая линия» по сбору заявок о необходимой помощи пострадавшим.

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