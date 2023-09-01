Пострадавшим от взрыва газа в Выльгорте власти Коми выплатят 10 тысяч рублей

В муниципалитете проходит заседание оперативного штаба, где решаются вопросы оказания помощи гражданам

В Выльгорте пострадавшим от взрыва газа в пятиэтажном доме по улице Д. Каликовой выплатят 10 тысяч рублей из резервного фонда. Об этом заявила первый зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева. По ее словам, поддержка будет адресной.

- Сейчас ведём работу по обеспечению питанием жильцов. Также организована возможность для граждан для временного проживания в профилактории "Вита", в маневренном жилье, - ввела в курс событий Ахмеева.

Напомним, по факту произошедшего взрыва СУ СКР по Коми начал проверку. Следователи намерены установить причины и обстоятельства произошедшего.

Известно, что в ЧП пострадала пожилая женщина, которую госпитализировали с ожогами в больницу. Состояние пациентки стабильно, ее жизни ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В доме в Выльгорте, где женщина пострадала от взрыв газа, ввели режим ЧС (подробности)