В 72 населенных пунктах Коми установят границы зон затопления

Фото: пресс-служба Минприроды Коми

До конца 2024 года в 72 населенных пунктах Коми планируют установить границы зон затопления. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минприроды.

График установления границ зон затопления утвержден Двинско-Печорским бассейновым водным управлением. В документе отмечается, что в установке таких границ нуждаются 72 населенных пунктах. На сегодняшний день уже заключены госконтракты на проведение соответствующих работ. В Минприроды заверили, что этот процесс идет по плану. В ведомстве добавили, что все запланированные границы должны установить до конца 2024 года.

На сегодня в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о зонах затопления, подтопления в следущих населенных пунктах: Заречье (Сыктывкар), Дутово и Шердино (Вуктыл), а также сёл Среднее Бугаево и Верхнее Бугаево, Усть-Цильма, Хабариха, Окунев Нос, Ёрмица и деревень Лёждуг и Крестовка в Усть-Цилемском районе.

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