В Коми могут построить дорогу Печора – Воркута за 70 млрд рублей

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В Коми рассмотрят возможность строительства автодороги Печора – Инта – Воркута, ее стоимость может превысить 70 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

Вопрос о строительстве дороги в Воркуту рассмотрят лишь после того, как будет готова трасса, которая свяжет Сыктывкар с Нарьян-Маром. Работы на объекте завершатся не раньше 2030 года. Протяженность участка, который соединит Воркуту с Печорой, составит 450 километров. Дорога пройдет по лесотундре.

– Предстоит построить 52 автодорожных моста и путепровода, в том числе восемь мостовых сооружений, а также 339 водопропускных труб. Сроки строительства дороги составят 12-15 лет, необходимый объем финансирования – более 70 миллиардов рублей, – цитирует Минстрой Коми «Моя Воркута».

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